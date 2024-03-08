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İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda; kanser, diyabet ve astım ilaçlarının da aralarında olduğu piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.