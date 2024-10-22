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DHA

Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Kaçakçılığı tüm sektörlere yayan şüpheliler, bu defa sağlık sektörünü ele geçirdi.

Ekipler, kaçak cihaz ve ürünlerle tedavi yaptığı tespit edilen şüphelilere ilişkin operasyon düzenledi.

KAÇAK İLAÇLARLA TEDAVİ YAPTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ilaçları halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışmalarda polis ekipleri, diş kliniğinin sahiplerini takibe aldı.

Biri diş hekimi 3 ortağı olan klinik için yasa dışı yollardan ilaç temin edildiği tespit edildi.

TAKİBE ALINDILAR

Ekipler söz konusu kliniği ve 3 ortağını fiziki takibe aldı.

Çalışmaların ardından Bayrampaşa'daki kliniğe baskın düzenlendi.

Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda şüphelilerin diş implantı, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi birçok ağız ve diş sağlığı tedavisinde Sağlık Bakanlığı'nın 'Ürün Takip Sistemi' (ÜTS) kaydı olmayan, yasa dışı yollarla temin edilen ilaçları kullandığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA CİHAZ VE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Aldıkları ilaçları iş yerinin bodrum katında depolayan, depo giriş kapısını kitaplıkla kapatan ve manyetik kart okutarak kitaplığı kapı gibi kullanan şüphelilerin kullandığı atölyenin gizli bölmesinde, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet diş tedavisinde kullanılan ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 katlı diş kliniği ise belediye ekiplerince mühürlendi.