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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale mahallelerindeki boş arazilere kaçak moloz dökümü yapıldığı yönünde ihbarlar geldi.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de belirlenen bölgelere güvenlik kamerası kurarak önlem aldı.

EKİPLER ARAÇLARI TESPİT ETTİ

Ekiplerin denetimlerinde, çuvallara doldurdukları molozları Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki boş arsalara getirerek bırakan iki araç tespit edildi.

Bölgeye giderek kaçak şekilde bırakılan atıkların miktarını hesaplayan zabıta ekipleri, araç plakalarından yola çıkarak araç sahiplerini tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Araç sahiplerinden birine bıraktığı atık miktarına göre 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, araç sahiplerinin kimlikleri adli işlem yapılması için polise de bildirildi.