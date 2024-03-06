İstanbul'da kaçak parfüm deposuna operasyon: 200 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi Bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 200 milyon lira değerinde 129 bin 386 adet çeşitli markalara ait parfüm ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Söz konusu deponun olduğu bölgede araştırma yapan ekipler 1 kişinin yasadışı yollarla yurt dışından çok sayıda parfüm getirerek bu parfümleri piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Operasyon düzenlendi

Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi.

1 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 adet çeşitli markalara ait parfüm ele geçirildi.

Ekipler şüpheli hakkında işlem başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)