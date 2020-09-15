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- İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak
İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai uygulaması ile ilgili tüm detayların cuma günü paylaşılacağını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 15.09.2020 - 15:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda, İstanbul'da yapılması planlanan 'kademeli mesai' düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.
"DETAYLAR CUMA GÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ"
Toplantının ardından açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle ilgili detayları cuma günü açıklayacaklarını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
"Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."