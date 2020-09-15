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İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak

İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai uygulaması ile ilgili tüm detayların cuma günü paylaşılacağını açıkladı.