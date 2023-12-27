AA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kaza meydana geldi.
Sürücü Özgül T.'nin kullandığı otomobil, yolun kenarındaki demir korkulukları aşınca kaza kaçınılmaz oldu.
Araç, yaklaşık 6 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.
Sıkıştığı araçtan çıkarıldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi
Bina sakinlerinden Özcan Arslan, duydukları gürültü üzerine dışarı çıktıklarında aracın boşluğa düştüğünü fark ettiklerini söyledi.
Otomobil sürücüsünün komşuları olduğunu belirten Arslan, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış