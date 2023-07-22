İstanbul'da kadın turiste saldıran taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi Taksim'de kadın turiste saldıran taksici hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Ayrıca taksi şoförünün araç kullanım belgesi de iptal edildi.

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ensonhaber.com

İstanbullu'nun bitmeyen taksi çilesine bugün yeni bir olay daha eklendi.

Son olarak turistlerin yoğun olduğu Taksim'de korkunç bir olay meydana geldi.

Taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi.

Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı.

Taksici kadın turiste saldırdı

Daha sonra ise taksici araçtan inen kadın müşteriyle tartışmaya devam etti.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu darbetmeye başladı.

Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Araç kullanım belgesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olaya el attı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yaşanan olayla ilgili taksi şoförünün araç kullanım belgesinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçe ayrıca aracın çalışma ruhsatının askıya alındığı bilgisini de paylaştı.

"Şahıs hakkında adli süreç başlatılmıştır"

Gökçe son olarak maganda taksiciyle ilgili de adli işlem başlatıldığını da bildirdi.

Buğra Gökçe konuyla ilgili, "TUDES 18. Madde kapsamında şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”, TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır. Ayrıca şahıs hakkında adli süreç başlamıştır. İstanbul’da bu manzaraların kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.