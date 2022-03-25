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    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı

    İstanbul'da Pakistanlı bir şahıs, kadınların videolarını çekip TikTok hesabında paylaştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 20:03
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    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı

    İstanbul'da Pakistan uyruklu bir şahsın yaptıkları pes dedirtti.

    Pakistanlı uyruklu şahıs, sokaklarda bulunan veya toplu taşıma araçlarında seyahat eden kadınların videolarını çekti.

    KADINLARIN VİDEOSUNU ÇEKİP TİKTOK'TA PAYLAŞTI

    Şahıs bununla da kalmayıp çektiği videoları TikTok hesabında paylaştı.

    Sosyal medyada gündeme gelen olay, tepkilere neden oldu.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

    "kinglog55" kullanıcı adlı Pakistan uyruklu sapıkla ilgili henüz bir işlem yapılmazken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı şahsın yakalanmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.

    İstanbul da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı #1

    İstanbul da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı #2

    İstanbul da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı #3

    İstanbul da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı #4


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