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Haber Merkezi

Utanç verici bir olayın adresi İstanbul.

Bir kafede oturan iki şahıs, karşısındaki kız çocuğunu gözüne kestirdi.

27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşanan olayda, kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

DİĞER MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö. ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

ARA SOKAKTA DARBEDİLEREK POLİSE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerden T.Ö., kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı.

Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin, kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.