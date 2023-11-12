İstanbul'da kalpler Gazze için attı: Edirnekapı'dan Beyazıt'a insan zinciri İsrail ordusunun acımasızca saldırdığı Gazze halkına destek olmak için İstanbul'da 'El Ele Gazze Şeridi' eylemi düzenlendi. Vatandaşlar pankartlarla ve sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

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AA

Gazze tam 37 gündür sistematik bir şekilde saldırıya uğruyor.

İsrail ordusu gece-gündüz demeden bölgeyi bombardımana tutmaya devam ediyor.

Sivillerin olduğu bölgeler sıkça hedef oluyor ve çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar saldırılarda hayatını kaybediyor.

"El Ele Gazze Şeridi"

Savunmasız halkın sesi olmak için Türkiye'de vatandaşlar yurdun dört bir yanında harekete geçti.

Bu kapsamda İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla toplanan bir grup "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.

İnsan zinciri oluşturuldu

Gencinden yaşlısına bir araya gelen vatandaşlar sloganlar ve pankartlarla Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturdu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle yürüyen vatandaşlar, Gazze’deki direnişe destek verdi.

İsrail’in de acımasızca zulmü lanetlendi.

Benzer kareler Kocaeli, Konya ve Ankara’da da ortaya çıktı.

Türkiye'den yardım eli

Bu süreçte Türkiye, önemli bir rol oynuyor. Savaşın başladığı günden bu yana diplomasi trafiği yürütülürken bir yandan da yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)