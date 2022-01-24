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    İstanbul'da kamu görevlilerine kar izni

    İstanbul'da kamu görevlilerine kar izni

    İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki kamu görevlileri tam gün izinli sayılacak.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 23:12
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    İstanbul'a beklenen yoğun kar yağışı, ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    KAMU ÇALIŞANLARINA KAR İZNİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada zorunlu görevleri olmayan kamu çalışanlarının izinli olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı:

    "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."

    İstanbul da kamu görevlilerine kar izni #1


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