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    İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına kar tatili

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 21:10
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    İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına kar tatili

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

    "24-25 OCAK İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

    Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.


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