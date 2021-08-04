İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlara gözaltı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kaçak mülteciyi Zeytinburnu'ndaki bir adreste yakaladı.

Türkiye'nin Afganistan uyruklu mültecilerle mücadelesi sürüyor...

21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kalzıçelme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu videodaki mültecilerin kimlikleri tespit edildi.

9 MÜLTECİ YAKALANDI

Yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03 Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 mültecinin, sınır dışı işlemleri başlatıldı.