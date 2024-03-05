İstanbul'da kanalizasyon suyu nedeniyle deniz kahverengiye döndü Kirli suyun karışması nedeniyle deniz kahverengiye dönerken, çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, bu duruma bir çare bulunmasını istedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da kötü kokular yükselmeye başladı.

Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil şeridi kahverengiye döndü.

Yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü belirlendi.

Kötü kokular yayıldı

Kirli suyun denize karıştığı sahil şeridinin kahverengiye döndüğü görülürken çevreye de kötü koku yayıldığı tespit edildi.

Vatandaşlar, hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi.

"Deniz kenarında insan gezemiyor"

Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, "Deniz kenarında insan gezemiyor, pislikler kenara vuruyor, insan rahatsız oluyor." diye konuştu.

"Çaresine bakılmalı"

Kalbinden rahatsız olduğunu ve günde 3-4 saat hava almaya geldiğini söyleyen Opan, "Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor. Bunun çaresine bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

"Kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur"

Haftanın 4 günü deniz kenarına geldiğini dile getiren Mehmet Ali Sayar ise kokudan rahatsız olduğunu ve arabasından çıkamadığını söyledi.

Sayar, "Görüntü olarak da hem denizi kirletiyor hem kötü koku yayıyor. Beylikdüzü açısından kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)