İstanbul'da kapatılan hastanede doğum yapan annelerden biri daha yaşadıklarını anlattı

DHA

Yenidoğan çetesi skandalının mağdurları yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.

O dönem İstanbul'da yaşayan Sümeyra A. 24 Ekim 2018'de Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde doğum yaptı ve 'Yahya Selim' adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumun ardından doğumhaneden alınan bebek, çıplak halde olduğu söylenerek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze kondu.

Bebeği kısa sürede yaşadıkları hastanelerde, iddiaya göre aileyi sürekli oyalayarak bir hafta boyunca Yahya Selim A.'yı yoğun bakımda kuvözde bekletti.

Sümeyra A., Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu, ileri düzeydeki Fırat Sarı tarafından sürekli, türlü bahanelerle oylandıklarını ve bebeklerine sarılık teşhisi konup, hastanede bir haftada tutulduklarını söyledi.

Yapılan yanlış tedaviler ile psikolojik olarak sıkıntılı bir şekilde tedavi edildiklerini de ileri süren Sümeyra A. bugün Bodrum Adliyesi'ne yapılan hastane Fırat Sarı ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

'BEBEĞİMİ HASTANEDEN ÇIKARMAMAM İÇİN BENİ KORKUTMAYA ÇALIŞTI '

Sümeyra A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Oğlum Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sağlıklı bir gebelik sonrasında doğumda herhangi bir sorun yaşamadan bir bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından bebeğim 'Rutin kontrolleri yapılacak' denilerek çıkartıldı. Sonrasında ben servisteki odama alındım. Orada bebeğimi beklerken, başka bir doktor tarafından yapılan muayenede, oğlumda sezaryen doğum ve yüksek kiloyla doğmuş olması nedeniyle başka bebeklerde de rastlanabilen ve çok önemli olmayan basit bir solunum sıkıntısı olduğu ve 2-3 saat kadar solunum desteği verileceği, öğlene kadar da yanımızda olacağı söylendi. Bize bu bilginin verilmesinden yarım saat sonra Doktor Fırat Sarı tarafından bebeğimizin yoğun bakıma yatırılması için imza vermemiz için çağrıldık.

"FIRAT SARI TARAFINDAN BEBEĞİMİZİN YOĞUN BAKIMA YATIRILMASI İÇİN İMZA VERMEYE ÇAĞRILDIK"

'Bu basit bir sorun neden yatırıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Gözetim altında tutacağız. Önemli değil 1-2 gün sonra taburcu edeceğiz' denildi. Bebeğimizi ilk gün gördük, hızlı nefes alışverişi vardı ama akşamında iyileşmiş görünüyordu. Her gittiğimizde farklı bahanelerle, bebeğimizin bir gece daha yoğun bakımda kalmasını istediler. O zaman şüphelenmedik. Ama bir hata geçmesine rağmen taburcu etmemeleri üzerine 'Artık bebeğimi hastaneden çıkarmak istiyorum' dedim. Bu defa da Dr. Sarı, 'Solunum sıkıntısı yok ama sarılık başladı' deyip, verdiği saatte hastanede olmamızı istedi. Ancak ısrarla bebeğimi çıkarmak istediğimi söyledim. Israrcı olmam üzerine, bu defa okuduğum yorumlarda gördüğüm şekilde her anne ve babaya yaptığı gibi beni korkutmaya çalıştı. 'Çıkartmak istiyorsan çıkart ama evde fenalaşır ya da kötüleşirse sorumluluk kabul etmem. Bunu göze alabiliyor musun?' diye sordu. Şüphelendiğim için 'Bebeğimi çıkarmak için kararlı olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'İmza karşılığı çıkarabilirsiniz dedi.

'EPİKRİZ RAPORU VERMEDİLER'

Sümeyra A. daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Sonra 'Kan tahlili normal' dediler. Tahlili hazırlandı. Ancak bir saat sonra sonuç geldi. 'Taburcu evraklarınızda imza eksik' dediler. Doktor ya da başhekim çıkmış dediler yine taburcu etmediler. 8'inci günde bebeğimizi taburcu edebildik. Bize 'epikriz raporu' alınamadı. Acıyı yaşayanlar var o nedenle bundan utanıyorum ama çok şükür bebeğimin herhangi bir sorunu yok. sadece 1 bebek vardı. Diğerleri hep yoğun bakıma alınmıştı."

"BIRAK YOĞUN BAKIMI NORMAL TEDAVİYE DEVAM ETMESİNE BİLE GEREK YOK"

Hastalığı hastaneden çıkarıldıktan sonra güvenilir olduğunu bilen bir doktora götürdüklerinin söyleyen Sümeyra A., "Doktor, 'Bırak yoğun bakım bu bakımı normal bir tedaviye devam etmesi bile gerek yok Sarılık sorunu var ama bütün yeni doğanlarda rastlanabilecek derecede hafif bir sarılık var. Düzenli beslenmeyle geçiyor' dedi. 2 saat beslenmeyle sarılık için çocuğumu yoğun bakıma yatırdılar. Allah bilir 2018 yılından bu yana kaç bebek hayatını kaybetti, kaç bebek engelli kaldı?" diye konuştu.