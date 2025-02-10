İstanbul'da kar alarmı: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbulluların trafik çilesi bitmek bilmiyor..

İş çıkış saati sebebiyle yaşanan trafik yoğunluğuna, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışlı hava da dahil oldu.

Trafikte yaşanan yoğunlukta vatandaşlar adeta sabır sınavı veriyor.

KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASI'NDA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu.

BİR UYARI DA STANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır.



Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.



11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.