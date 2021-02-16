- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı
İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 09:53
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:08
Marmara Bölgesi hafta sonu itibarıyla soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi.
Özellikle İstanbul'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
E-5'TE KONTAKLAR KAPANDI
Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere kontak kapattırdı.
D-100 karayolunun Beylikdüzü mevkiinde yollar beyaza bürünürken, E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı.
Hareket etmek isteyen sürücülerin kayarak savrulduğu görüldü.
İstanbul'da kar araç sürücüleri zorlandı VİDEO
SOKAKLAR KARLA KAPLANDI
Otoyolların dışında ara sokaklarda sürücülerin karla mücadelesi sabah başladı.
Gece boyu yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan sokaklardan araçlarını çıkarmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayganlaşan yollarda küçük çaplı kazalar yaşanırken, sürücülerin kar çilesi kameralara yansıdı.