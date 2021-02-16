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    İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı

    İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı

    İstanbul'u 3 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçların kayarak savrulduğu, küçük kazalara neden olan anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:08
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    Marmara Bölgesi hafta sonu itibarıyla soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi.

    Özellikle İstanbul'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    E-5'TE KONTAKLAR KAPANDI

    Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere kontak kapattırdı.

    D-100 karayolunun Beylikdüzü mevkiinde yollar beyaza bürünürken, E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı.

    Hareket etmek isteyen sürücülerin kayarak savrulduğu görüldü.

    İstanbul'da kar araç sürücüleri zorlandı VİDEO

    SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

    Otoyolların dışında ara sokaklarda sürücülerin karla mücadelesi sabah başladı.

    Gece boyu yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan sokaklardan araçlarını çıkarmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

    Kayganlaşan yollarda küçük çaplı kazalar yaşanırken, sürücülerin kar çilesi kameralara yansıdı.

    İstanbul da kar, araç sürücülerini zorladı #1

    İstanbul da kar, araç sürücülerini zorladı #2

    İstanbul da kar, araç sürücülerini zorladı #3

    İstanbul da kar, araç sürücülerini zorladı #4

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