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İHA

İstanbul'u kar fırtınası vurdu.

Şehir tam anlamıyla kar esaretinde.

Tüm şehirde yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

TRAFİK FELÇ OLDU

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde de yolların karla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi.

Günler öncesinde yapılan uyarılara rağmen caddeler, sokaklar kar örtüleriyle kaplandı.

YOLDA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde yokuşu çıkamayarak mahsur kalan araç sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve çocuklar koştu.

Sürücüye yardım eden vatandaşlar aracın yoluna devam etmesini sağladı.

Bir vatandaş, "Burada Büyükşehir Belediyesi'nin eksikliği var. Caddeler oraya bağlı" diyerek duruma tepki gösterdi.