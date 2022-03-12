Günlerdir yapılan uyarılardan sonra İstanbul'u etkisi altına aln kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken tüm şehir karla kaplandı.

İstanbul hafta başından itibaren karlı ve soğuk havanın etkisi altında.

Günlerdir yapılan Aybar Furtınası uyarıları sonunda beklendiği gibi bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul'un hemen hemen tüm kesimleri kar altında kalırken trafikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"KAR KALINLIĞI 50 CM'Yİ BULABİLİR"

Devam eden kar yağışına ilişkin bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kar kalınlığının 50 cm'yi bulabileceğini söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, "İstanbul’da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm’ye ulaşabilir." ifadelerini kullandı.





BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Kar nedeniyle Ataşehir'de yollar kapandı, araçlar park halinde bulundukları yerden çıkmakta zorlandı. Levent-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu, Kurtköy ve Kağıthane'de de yoğun yağış devam ediyor.



Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı. Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

İstanbul'da kar etkili olmaya devam ediyor VİDEO











KAYGAN YOLLAR KAZALARA NEDEN OLDU

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.



Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.



Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bir otobüs yolda kaldı. Kartal'da da kar yağışının etkisini artırmasıyla yollar beyaza büründü.





900 KİŞİ OTELLERDE AĞIRLANIYOR

Tekstilkent civarındaki araçlar, yollardaki buzlanma nedeniyle kayınca trafikte ilerlemekte zorlandı.



Tem Otoyolu Samandıra mevkisinde yoğun kardan dolayı görüş mesafesi sürücüleri zorlayacak derecede düştü.

İstanbul'da evsiz 900 kişi otellerde ağırlanıyor.

AYBAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen isimdir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Aybar kelimesi; görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmektedir. Aybar kar fırtınasının Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası olduğu söyleniyor. Sibirya üzerinden gelmesi beklenilen soğuk hava dalgası nedeniyle son 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor.

