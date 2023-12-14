İstanbul'da kar kapıya dayandı! 38 saat kesintisiz yağmur geliyor Meteoroloji’den gelen bilgilere göre cuma gününden itibaren hafta sonu sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini öğrenildi. Kar yağışı İstanbul'a yaklaşırken Megakent'te 38 saat kesintisiz sürecek bir yağış bekleniyor.

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Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık tüm yurdu olumsuz etkiledi, su kaynakları kuruma noktasına geldi.

Özellikle İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

Megakent'teki birçok baraj çamur deryasına dönerken ortalama su seviyesi yüzde 16'ya kadar düştü.

Yağışlar can suyu oldu

Kasım ayının ortalarıyla birlikte yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterdi.

Yağan yağmurlar İstanbul'a nefes aldırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre bu hafta sonu Türkiye'nin batısında belirgin bir hava değişimi yaşanacak.

İstanbul'a kar yağışı geliyor

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışının batı illerine ulaşacağı ifade edildi.

İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ gibi bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

38 saat kesintisiz yağış bekleniyor

Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul genelinde 38 saat kesintisiz sağanak yağış yaşanacağı belirtildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Açıklamada, genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların cumartesi günü, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.