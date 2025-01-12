İstanbul'da kar kapıya dayandı: Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Haber Merkezi

Yalancı bahar bitti, kara kış geldi...

Son günlerde tüm yurtta yalancı bahar hakimdi.

EDİRNE'DE KAR BAŞLADI

Edirne'de öğlen saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Selimiye Camisi ve tabyalar gibi kentin dokusunu gösteren tarihi eserler de beyaz örtüye tanıklık etti.

Kar yağışının tadını çıkaran bazı vatandaşlar fotoğraf çekildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Polis ekipleri ise kentteki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kar yağışının gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SINIR KAPISI KARLA KAPLANDI

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ile bazı köylerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolunda kar nedeniyle yollar beyaza büründü.

Hamzabeyli köyü ve çevresi yoğun kar yağışı sonrası kısa sürede karla kaplandı.

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışının yarın da aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR

Soğuk hava dalgası ve kar yağışının ilerleyen saatlerde Trakya genelinde etkisini artırarak, İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini belirtti.