Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin kontrolünden çıkan araçlar kaza yaparken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ulaşımda buzlanma ve kar nedeniyle yaşanan aksaklıklar, kazalara neden oluyor. Ortaya çıkan kazalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor.

KAZA YAPAN ARAÇLARA ÇARPARAK DURDU

Fulya'da bir vatandaşın camdan cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, köşeyi dönen aracın duvarlara sürterek önünde kaza yapmış başka bir araca çarpmasıyla durduğu anlar yer aldı.

İstanbul'da kar nedeniyle araçlar kontrolden çıktı VİDEO



SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Yine kentin farklı bir noktasında motosikletli kişilerin çektiği görüntüde, sürücünün yoldaki kayganlık nedeniyle kontrol edemediği aracın yola kaydığı anlar kaydedildi.