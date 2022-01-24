İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Kar yağışının etkisinde olan İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi.

İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası araçlar yolda kaldı, trafik durdu.

İşten çıkan İstanbullular, saatlerce duraklarda İETT otobüsü ve metrobüs bekledi.

KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Kar yağışı nedeniyle otobüslerde yaşanan aksaklık, metrolara ilgiyi artırırken bazı vatandaşlar da çareyi yürümekte buldu. Bazı vatandaşlar, metrobüsün gelmemesi nedeniyle evlerine kar altında yürüyerek gitti.

Saatlerce metrobüs bekleyen İstanbullular evlerine yürüdü VİDEO



METRO İSTASYONLARINDA İZDİHAM

Bazı vatandaşların ise, evlerine gitmek için metrolara yönelmesi, istasyonlarda izdihama neden oldu.

Metro istasyonlarında yaşanan izdiham, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da kar nedeniyle metrolarda izdiham yaşandı VİDEO