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    İstanbul'da kar nedeniyle trafik durdu

    İstanbul'da kar nedeniyle trafik durdu

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler yolda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:06
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    İstanbul'da hafta başından bu yana yağan kar, bu sabah saatlerinde etkisini iyiden iyiye artırdı.

    Beyaz örtüyle uyanan İstanbullular işe gitmek için yolara döküldü ama mesai yolu çile oldu.

    İstanbul'da kar nedeniyle trafik durdu VİDEO

    TRAFİK DURDU, KONTAKLAR KAPATILDI

    Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılar dikkate alınmayınca, İstanbul'un en işlek  yollarından olan Fatih'teki Millet Caddesi ve Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda araçlar karda mahsur kalıp, kontak kapattı.

    İstanbul'da otobüsler yolda kaldı, vatandaşlar işe gidemedi VİDEO

    OKUR KAMERASINDAN

    Bu görüntüler, karda mahsur kalan okuyucularımız tarafından Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

    Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    İstanbul da kar nedeniyle trafik durdu #1

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    İstanbul da kar nedeniyle trafik durdu #3

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