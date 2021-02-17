İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da hafta başından bu yana yağan kar, bu sabah saatlerinde etkisini iyiden iyiye artırdı.

Beyaz örtüyle uyanan İstanbullular işe gitmek için yolara döküldü ama mesai yolu çile oldu.

İstanbul'da kar nedeniyle trafik durdu VİDEO

TRAFİK DURDU, KONTAKLAR KAPATILDI

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılar dikkate alınmayınca, İstanbul'un en işlek yollarından olan Fatih'teki Millet Caddesi ve Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda araçlar karda mahsur kalıp, kontak kapattı.

İstanbul'da otobüsler yolda kaldı, vatandaşlar işe gidemedi VİDEO

OKUR KAMERASINDAN

Bu görüntüler, karda mahsur kalan okuyucularımız tarafından Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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