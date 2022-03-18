İstanbul'da uyarıları yapılan ve 30 cm kalınlığına ulaşması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde şehri etkisi altına aldı.

Tarihinin en ağır kışını geçiren İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından günler öncesinden uyarılar yapıldı.

Dün gece saatlerinden itibaren yer yer görülen ve bugün akşam saatlerinden itibaret de şiddetini artıran kar İstanbul'u yeniden beyaza bürüdü.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Valilik'ten dün yapılan açıklama ile okulların 21 Mart'a kadar tatil edilmesi, moto kurye servislerinin durdurulması gibi önlemlerin yanında İBB'den özel araçla trafiğe çıkılmaması uyarılarına rağmen yine olumsuzluklar yaşandı.

İstanbul'da kar şiddetini artırdı VİDEO

"YARIN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK"

Vali Ali Yerlikaya duruma ilişkin son duyurusunu Twitter hesabından yaptı.

Yelikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için turuncu alarm verdi. 03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

"EN ETKİLİ YAĞIŞ YARIN OLACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Mart ayının son yılların en yağışlı ve en fazla kar alan döneminin yaşadığını, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını ifade eden İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya'nın okulları tatil etmesiyle beraber daha sorunsuz bir gün geçirildiğini dile getirdi.

Beklenilen kar yağsa da havanın ısısından ötürü sorun çıkarmadığını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu saat itibarıyla, yarını da içine alan ve de en etkili yağışın yarın olacağını ifade etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın gün boyu belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımızın özellikle yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz.

Mümkün olduğu kadar araçla çıkılmaması, mutlaka toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir husus. Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların kış koşullarına uygun olması şart. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirdiği bir akşamı diliyorum."

TRAFİKTE YİNE ZOR ANLAR

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazaları meydana geldi.

Göktürk'te kar yağışı nedeniyle bazı yolları yoğun kar tuttu, Beylikdüzü'nde kar yağışı zaman zaman tipiye döndü. Şişli'de E-5 kara yolu yağış nedeniyle yer yer karla kaplandı.

Başakşehir, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde de araçlar ilerlemekte zorlandı.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde karla kaplanan yolda kayan bir tır yana yattı. Florya Sahilyolu'nda kar yağışı yüzünden kayarak yolun kenarındaki direğe çarpan araçta maddi hasar oluştu.

Bağcılar İSTOÇ civarında 2 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışın yoğun olduğu Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar, Pendik, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçeleri ile Avrupa Yakası'ndaki Yenibosna, Bağcılar gibi ilçelerde de yollar, binaların çatıları, arabaların üstü beyaza büründü.

30 SANTİM KAR YAĞABİLİR UYARISI

Yaşanan olumsuzluklara karşı önelemler ve uyarılar da devam ediyor.

Bu kapsamda İBB İstanbul'da bu kez yer yer kar kalınlığının 30 cm'ye kadar çıkacağı bir yağış beklendiğini açıkladı.