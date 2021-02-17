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- İstanbul'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
İstanbul'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
İstanbul'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzadı.
- AA
- 17.02.2021 - 17:18
- Güncelleme : 17.02.2021 - 17:21
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
"Sevgili İstanbullular, Kar ve buzlanma nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."
AYRINTILAR GELİYOR.