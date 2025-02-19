İstanbul'da kar yağdı, trafik altüst oldu: Kazalar art arda geldi

Kar yağışı İstanbul'u tam anlamıyla esaret altına aldı.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor.
Akşam saatlerine doğru yağışın etkisini artırmasıyla yollarda çile başladı.
Kayganlaşan yollarda İstanbul'un çeşitli noktalarda araçlar art arda kaza yaptı.
SARIYER'DE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
Sarıyer'de etkisini artıran yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Maslak'ta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerin kaza yaptığı anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
6 ARAÇ KAZAYA AKRIŞTI
TEM Otoyolu’nun Köroğlu rampaları mevkiinde de kaza vardı.
İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden yolcu otobüsüne çarptı.
Kazanın ardından aynı istikamette giden otomobil, önündeki tıra çarptı. Aynı bölgedeki üçüncü kazada ise otomobil, kayarak kamyona arkadan çarptı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 6 araç hasar görürken 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM’de ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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