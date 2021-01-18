- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul’da kar yağışı erken saatlerde etkili oldu
İstanbul’da kar yağışı erken saatlerde etkili oldu
İstanbul’da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı, megakenti beyaz örtü altında bıraktı.
- İHA
- 18.01.2021 - 09:30
- Güncelleme : 18.01.2021 - 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.
Sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı, Megakent'i beyaz örtü altında bıraktı.
İstanbul’da kar yağışı erken saatlerde etkili oldu VİDEO
KARLI MESAİ YOLU
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi.
Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.