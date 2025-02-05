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Haber Merkezi

Bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Uyarının ardından beklenen kar İstanbul'a sonunda geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyordu.

Ve İstanbul'da şehrin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı başladı.

Zincirlikuyu'da kaydedilen görüntüde kar yağışının şiddetini artırdığı görüldü.

Yine Levent'te de benzer manzaralar yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde kar yağışı nedeniyle görüş açısı düştü.

Diğer yandan Anadolu Yakası’nın Ataşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ataşehir'in yanı sıra Üsküdar'da da kar yağışının şiddetini artırdığı gözlendi.

Kar yağışının İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA BÖLGESİNE UYARI GELDİ

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.

Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre;

-Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar kar yağışı sürecek.

-Eğer yağan kar erimezse, şehir genelinde 2 santimetreyi aşabilir.

-İstanbul’un kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı semtlerde 10 santimetreye kadar kar birikmesi bekleniyor.

İSTANBUL SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Ayrıca Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında düşecek.

Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.