İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışının kuvvetlenerek etkisini artıracağını açıkladı.

İstanbul'da başlayan kar yağışı, yarından itibaren etkisini artırarak devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi günü kar yağışının etkisini artırmasıyla gece -7'yi görecek İstanbul'da gündüz hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterecek.

Salı günü termometreler 1 dereceyi gösterirken, Çarşamba günü gündüz -1, gece ise sıcaklığın -5 derece olması bekleniyor.