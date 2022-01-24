İstanbul'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Kentte şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde trafik dururken, 1300 evsiz çeşitli bina ve otellere yerleştirildi.

İstanbul'da kar yağışının yoğunlaştığı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Yayalar güçlükle yürürken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor.

O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Topkapı-Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası sahil yolunda da yoğunluk artıyor.





FABRİKALAR 16.00'DA MESAİYİ BİTİRDİ

Silivri'de kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçe merkezine yakın mahallelerinin çoğu beyaza büründü. Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesaiyi sonlandırırken, işçiler de toplu taşıma ve servislerle evlerinde dönmeye çalışıyor.





BİN 300 EVSİZ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise 1300 evsiz kişi, çeşitli bina ve otellere yerleştirildi. Sokak hayvanları için de 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtımı gerçekleştiriyor.