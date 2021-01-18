İstanbul'da tuzlama çalışmaları yeterli şekilde yapılmıyor. Kış lastiği taktırmayan sürücüler oldukça zor anlar yaşadı ve farklı noktalarda kazalar meydana geldi.

Haftalardır beklenen karlı hava yurtta güzel manzaralara sahne oldu ve birçok şehirde beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da da uzun süre sonra görülen kar yağışı kimilerini mutlu etse de araçlarıyla trafiğe çıkanlar aynı memnuniyeti yaşamadı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bu sabah İstanbul'da hareketlilik arttı.

Etkisini artıran kar ile birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar ulaştı.

ART ARDA KAZALAR

Kar yağışı sonrası ise buzlanma nedeniyle İstanbul'da trafik kazaları meydana geldi.

Belediye ekiplerinin yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarındaki eksikliği ile birlikte araç sürücülerinin de kar lastiğine önem vermemesi kazalara göstere göstere davetiye çıkardı.

İşte İstanbul'da meydana gelene trafik kazları;

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik kazaları İZLE