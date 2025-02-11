İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Meteoroloji ve AKOM akşam saatlerine dikkat çekti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarılarında bulunuyordu..

AKOM ve Meteoroloji'nin son uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Saat ileriledikçe etkisini de artıran kar yağışı sonrası İstanbul, beyaz örtüyle kaplandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Çocukları mutlu eden kar, sürücülere ise zorlu anlar yaşattı.

Sürücülerin kara hazırlıksız yakalanmasıyla yollarda kaos baş gösterdi.

Karın etkisiyle buz pistine dönen yollarda art arda kazalar yaşandı.

AKOM VE METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Çok sayıda kazanın yaşandığı İstanbul'da kazalar küçük yaralanmalarla atlatılırken, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

Öte yandan, kar hasreti çeken İstanbullulara AKOM ve Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

SAAT 18'DEN SONRASINA DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ise akşam saat 18.00'den sonrasına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında seyretmesi beklenirken AKOM, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.