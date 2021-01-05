İstanbul'da kar yağışı yalanlaması

İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.

Bazı uzmanlar ise birkaç gün içinde kuzeyden gelen soğuk hava dalgasına girileceğini söylüyor.

Hatta ay sonuna doğru kar yağma ihtimalinin de olduğunu belirtiyor.

Kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan İstanbul için bu haberler sevindirici olsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıklamaların bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

"BİLGİMİZ DIŞINDA YAPILMAKTADIR"

Meteoroji tarafından İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







