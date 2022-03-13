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İstanbul'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler

İstanbul'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler

İstanbul'da yağan kar yağışının ardından seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da karın tadını ise yine okulları tatil olan çocuklar çıkardı.