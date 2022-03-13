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    İstanbul'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler

    İstanbul'da yağan kar yağışının ardından seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da karın tadını ise yine okulları tatil olan çocuklar çıkardı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 16:04
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    İstanbul'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler

    İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başlarken, kent beyaza büründü.

    Soğuk ve kara teslim olan İstanbul, beyaz örtüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

    Kağıthane Hasbahçe Parkı'na gelen vatandaşlar ise karın tadını çıkarmakla kalmazken, seyrine doyulmaz bir manzarayla karşılaştı.

    İSTANBUL'DAN KAR MANZARASI

    Kağıthane Hasbahçe Parkı'na gelen vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken, bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı.

    Donan göletin üzerinde topluca uçan kuşlar renkli görüntüler oluştururken, ailecek kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı parktaki kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da cuma günü başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle megakent beyaza bürünmüştü.

    İstanbul'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ViDEO

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #1

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #2

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #3

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #4

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #5

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #6

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #7

    İstanbul da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler #8


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