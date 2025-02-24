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DHA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Kağıthane'de bir mahallede bir kadın, köpeğine tepsiyle kayak yaptırdı.

Aynı ilçede yokuştan kayan iki çocuk, araca çarparak yaralanırken, yoldan geçen polis aracını çeviren bir grup polis ekipleriyle halay çekti.

KARDAN ÇİĞ KÖFTE YAPTI

Eyüpsultan'da ise bir kişi, tepsiye doldurduğu kar ve isotla çiğ köfte yaptı.

Beşiktaş Akaretler'de ise bir grup, caddedeki trafiği kesip eğlendi.

ÇOCUKLARIN ÇATIDA TEHLİKELİ OYUNU

Kağıthane Şirintepe'de bir binanın karlı çatısında yürümeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekilerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.