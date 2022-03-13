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    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

    Yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbullular pazar gününün de etkisiyle evlere kapandı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 12:00
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    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

    İstanbul günler süren kar yağışı üzerine beyaz örtüyle kaplandı.

    Hafta sonunun gelmesiyle ve uyarıların artmasıyla önlem alan birçok sürücü bugün trafiğe çıkmadı.

    YOLLAR BOŞ KALDI

    E-5 karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı.

    HARİTANIN HER YERİ YEŞİL

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik  yüzde 9'larda seyrediyor.

    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği #1

    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği #2

    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği #3

    İstanbul’da karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği #4


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