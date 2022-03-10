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    İstanbul'da karlı yolda kayan servis araçları birbirine girdi

    Esenyurt'ya buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda işçi taşıyan servisler çarpıştı. Arkadan gelen minibüslerin de dahil olduğu kazada, yol trafiğe kapandı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:04
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    İstanbul'da karlı yolda kayan servis araçları birbirine girdi

    Türkiye için beklenen kar yağışı dün itibariyle başladı.

    Uzmanlar, 14 Mart'a kadar Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınasının etkisinin görüleceği kentlere, uyarıda bulundu.

    Yağışın etkisini giderek artıracağı belirtilirken, 19 ilde eğitime ara verildi.

    Turuncu alarmın verdildiği İstanbul'da bazı İETT otobüsleri yolda kalırken, kar önlemi olmayan araçların ise kaza yaptığı bildirildi.

    SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI

    Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki işçi servisi birbirine çarptı.

    Arkadan gelen içinde işçilerin bulunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı.

    BUZ PİSTİ TRAFİĞE KAPANDI

    Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı.

    Peş peşe kazalar sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

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