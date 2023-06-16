İstanbul'da karnelerin alınmasıyla trafik yoğunluğu başladı

Öğrencilerin heyecanla beklediği gün geldi...
Yurt genelinde bugün, 19 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2022-2023 eğitim yılı öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona erdi.
Karnelerin alınmasıyla okullar kapanırken öğrenciler için 3 aylık yaz tatili dönemi de başladı.
Öte yandan lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.
Öğrenciler kadar aileleri de heyecandıran yaz tatilinin planları yapılmaya başlandı.
Bu kapsamda megakentte bulunan vatandaşlar yavaş yavaş memleketlerine doğru yola çıktı.
Trafik yüzde 63'e çıktı
İstanbul’da karnelerin alınması ile birlikte akşam saatlerine doğru, TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında 17.00 itibariyle yüzde 69 olarak ölçüldü.