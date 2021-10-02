İstanbul'da karşıdan karşıya geçenlere otomobil vurdu: 3 ölü

Gaziosmanpaşa ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye aşırı süratli otomobil vurdu. Kaza sonrası biri olay yerinde olmak üzere üç kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde fecir bir olay yaşandı.

Karayolları Mahallesi'nde, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1’i olan Aydın Akça’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.