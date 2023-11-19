İstanbul'da KARTEL-3 operasyonu: Uyuşturucu karteli Christijan Palic yakalandı

Ekiplerin suçlularla mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Yasa dışı faaliyetlerde bulunanların üzerine kabus gibi çöken İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya bir darbe daha indirdi.
Son olarak İnterpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden olan Christijan Palic'in İstanbul'da olduğu tespit edildi.
Uyuşturucuyla mücadelede bir darbe daha
Ekipler daha sonra harekete geçti ve uyuşturucu karteline operasyon düzenledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Christijan Palic'in yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi. Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı."
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