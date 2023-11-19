İstanbul'da KARTEL-3 operasyonu: Uyuşturucu karteli Christijan Palic yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bülten ile aranan uyuşturucu karteli olan Christijan Palic'ın, İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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Ekiplerin suçlularla mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Yasa dışı faaliyetlerde bulunanların üzerine kabus gibi çöken İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya bir darbe daha indirdi.

Son olarak İnterpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden olan Christijan Palic'in İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Uyuşturucuyla mücadelede bir darbe daha

Ekipler daha sonra harekete geçti ve uyuşturucu karteline operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Christijan Palic'in yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: