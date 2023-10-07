İstanbul'da kayan istinat duvarının çökmesi kum konularak engellenmeye çalışıldı Bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başlamasının üzerine site sakinleri İBB ekiplerine bilgi verdi. Çökme riskine karşı ekipler, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem alınmasına vatandaş tepki gösterdi.

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DHA

İstanbullunun eziyeti devam ediyor...

Yaşanan sorunlar dev gibi büyürken her geçen gün yeni olay ve aksaklık gündeme geliyor.

Bir yeni olayın adresi Maltepe'de istinat duvarı çöken bir sorun bir sitede yaşandı.

Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine site sakinleri İBB ekiplerine bilgi verdi.

Kum ve betonla önlem

Çökme riskine karşı ekipler istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek yaparak önlem aldı.

Çevredeki okullarda okuyan öğrenciler ise beton bariyer ve kumun kaldırımı kapatması nedeniyle yolda ilerlemek zorunda kalıyor.

Duvarın saçtığı tehlike kadar yayaların yolda yürümesi de kaza riski doğuruyor.

"Böyle yarım yamalak bıraktılar"

Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, şu ifadelere yer verdi:

Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz yani. Buranın çatladı duvarı. Yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor. Çocuklar yürürken zorluk çekiyor.



Koca çocukları almak zorunda kalıyoruz. Halbuki gelebilirler güvenli olsa. Problem yani. Hep bu yolu kullanıyoruz. 2 tane okul var. Hem ortaokul var hem lise. Bu yüzden küçük oğlumu servise vermek zorunda kaldım. Çünkü yürüyemiyorum bu yoldan.

"Çok da koruyucu falan değil"

Okuldan çıkıp evine giden bir öğrenci ise, şunları söyledi:

Çocuklar buradan geçemiyor. Zorlanıyoruz. Millet buradan geçerken korkuyor. Buradaki duvar biraz kaymış herhalde. Belediye de öyle bir şey yapmış. Çok da koruyucu falan değil. Korkuyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)