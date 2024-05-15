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ensonhaber.com

Sağlık personeline şiddetin sonu gelmiyor..

Son olarak İstanbul'da yaşanan saldırıda gereken yapıldı.

geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.

Sedyeden kalkıp doktora saldırdı

Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırmaya başladı.

Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan Enes Mehmet Özkul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca: "Şifa veren ele el kalkmaz"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun “insanlık” yönü.