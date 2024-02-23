İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğine yönelik kararlar Resmi Gazete'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapım için yardım verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına destek amacıyla yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, hak sahiplerine büyük destek sağlanacak.

Hak sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe ve kredi

Buna göre, bir konut için 700 bin liraya kadar hibe ve 700 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacak. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe ve aynı tutarda kredi desteği verilecek.

Kiracılara tahliye desteği sağlanacak

Kredi vadesi 10 yıl olarak belirlenirken, ilk 12 taksitte ise faiz uygulanmayacak. Ayrıca, inşaat sürecinde hibe verilmesinin yanı sıra kiracılara da özel destek sağlanacak. Bir kereye mahsus ve karşılıksız olarak 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

5 yılda 650 bin konut

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da kentsel dönüşüm desteğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Kurum, afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini, yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacağını söylemişti.

Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak. Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak.