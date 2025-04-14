İstanbul'da kepçe operatörü 5’inci kattan düştü

İHA
İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binanın 5’inci katında çalışan mini kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemindeki molozların üzerine düştü.
Kazayla birlikte kepçeyi kullanan operatör ağır yaralandı.
AĞIR YALANAN OPERATÖRÜN DURUMU KRİTİK
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Operatörün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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