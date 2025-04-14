İstanbul'da kepçe operatörü 5’inci kattan düştü

İHA

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binanın 5’inci katında çalışan mini kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemindeki molozların üzerine düştü.

Kazayla birlikte kepçeyi kullanan operatör ağır yaralandı.

AĞIR YALANAN OPERATÖRÜN DURUMU KRİTİK

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Operatörün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.