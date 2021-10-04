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- İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı
İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı
- İHA
- 04.10.2021 - 23:25
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Parseller Mahallesi'ndeki alt katı marangoz malzemeleri, üst katı kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinin 2’inci katında yangın çıktı.
Alevler yükselerek binanın üst katını tamamen sardı.
Üst katta bulunan kimyasal maddeler ve piknik tüpü patlamalara neden oldu. Patlama sonucu binanın duvarları yıkılırken, binadan dökülen molozlar nedeniyle bir araç zarar gördü.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Patlama anı cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansırken, vatandaşlar panikle kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Sağlık ekipleri piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.
İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı VİDEO