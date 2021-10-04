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İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı

İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı

Ümraniye'de üst katı kimyasal malzeme deposu olan bir iş yerinde yangın çıktı. Patlama sonucunda birçok bina zarar görürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.