İstanbul'da kira yardımı isteyen yaşlı çift ev sahibi çıktı

Ataşehir sokaklarında vatandaşlardan yardım isteyen yaşlı çiftin ev sahibi olduğu, haklarında "dilencilikten" birçok kez işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dolaşan yaşlı bir çift, sosyal medyada gündem olmuştu.

Yağışlı havaya rağmen sokak ortasında dakikalarca bekleyen kadın ile adam, durumlarının olmadığını öne sürerek çevredekilerden destek istedi.

"KİRAMIZA YARDIM EDER MİSİNİZ"

Görüntülerde, yaşlı adamın ağlamaklı bir şekilde "Kiramıza yardım eder misiniz" diye bağırdığı görüldü.

Ataşehir'de kira yardımı isteyen yaşlı çift ev sahibi çıktı

KADIKÖY BELEDİYESİ: ARAŞTIRILIYOR

Kadıköy Belediyesi olay üzerine harekete geçerek "Soğuk havalarda sokakta kalan komşularımız için ekiplerimiz seferber haldeler. Sosyal medyada gündem olan yaşlı çift için araştırmalarımız sürmekle birlikte, yeni bir suistimal yöntemi olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. İBB ve Emniyet’le işbirliği halinde çalışmalarımız sürüyor." açıklaması yaptı.

EV SAHİBİ ÇIKTILAR

Bugün ise Ataşehir Kaymakamlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "21.01.2022 tarihinde sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli video görüntülerdeki şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda; İlçemizde ikamet eden 1979 doğumlu F.D. ve 1973 doğumlu H.K. 'nin birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulundu." denildi.

ÇEŞİTLİ NAKDİ YARDIMLAR ALDILAR

Çiftin, aylık 991 TL engelli aylığı ve 91 TL aylık elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kaymakamlık tarafından 1.700 TL nakdi yardım yapıldığı; toplamda ise 1.652 TL aylık engeli aylığı aldıkları ve son bir yıl içerisinde 4.403 TL nakdi yardım ve ayrıca kömür yardımı yapıldığı belirtildi.

'DİLENCİLİK'TEN BİRÇOK KEZ İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Açıklamanın devamında ise "F.D.ve H.K. adlı şahısların "dilencilik yapmak ve yaptırıllak" eyleölerinden haklarında birçok kez idari işlem yapıldığı anlaşılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.