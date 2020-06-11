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Şişli Maçka Parkı’nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

Şişli'de Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışma kana bulandı.

Süleyman Dönmez isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İLK YARDIMI YANINDA BULUNAN ASİSTAN ARKADAŞI YAPTI

Bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlığı yaptığı öğrenilen Dönmez'e ilk yardımı yanında bulunan asistan arkadaşı yaptı.

Maçka Parkı'nda kırık bira şişesiyle boğazı kesildi- İZLE

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.