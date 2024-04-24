İstanbul'da kırmızı ete zam gelince beyaz ete rağbet arttı: Kanat bulmak zorlaştı Yaz sezonuyla birlikte mangal yapmaya başlayan vatandaşlar, fiyatlardan dolayı kırmızı ete yanaşamayınca beyaz ete yöneldi. Bu kez de kasaplarda kanat bulmak zorlaştı.

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DHA

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesi, talepleri değiştirdi.

İstanbul'da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.

Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor.

Hal böyle olunca vatandaşlar bu kez beyaz ete yöneldi.

"Yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak"

Bu kez de sıcak havayı fırsat bilenler mangal yapmaya yeltenince kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak." uyarısında bulundu.

"Kanat 200 lira bandını geçti"

Veysel Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram nedeniyle tavuk siparişi verdik, 20 koli yerine 5 koli geldi. 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi. Neden edilmedi ? Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi. Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu. Tavuk parçalamalarda yüzde 20 oranında kâr marjı çok. Bugün tavuğu kasap parçalasaydı, parçalama imkanı olsaydı, tavuğu yüksek bir rakamdan sipariş verirdi ve budunu, kanadını kendi çıkarırdı.

Yaz sezonu mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Vatandaşın bu dönemde en çok tercih ettiği şey beyaz et yani tavuk ama maalesef bayram üstü tavuk bulunamadı. Tavukçular da bunu bir fırsata mı çevirdi diyelim, yoksa bu 300-500 bin bandında kesim yapılırken neden fiyat bandı düşürüldü? 9 günlük bir tatil vardı; bunu göz önüne alarak ona göre kesin bandını yapması lazımdı.

"Bu kadar zammı yapmasınlar, vatandaş bunu bulamıyor"

Bayram zamanında vatandaşlar hiçbir kasapta, hiçbir markette tavuk bulamadı. Bu durumun en büyük ana nedeni de tavuk parçalama yetkisinin mahalle kasaplarına verilmemesi oldu. Bugün kutu paketlemelerde yüzde 30 fiyat farkı var. Eskiden biz kanadı atardık. Şimdi kanat 200 lira bandında. Bize 165 lira olarak gelişi var, tabii bu semtten semte değişiyor. Biz tavukçulardan istirham ediyoruz, lütfen yeter, vatandaşımızın bir yiyecek maddesi tavuk olduğu için bu kadar zammı da yapmasınlar, vatandaş bunu bulamıyor. Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak."

"Vatandaş kırmızı ete yanaşamıyor"

Günal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar paketleme, parçalamaya geçtiği için ve de 9 günlük bayram tatili diye siparişlerimizi yetiştiremediler, bant kesiminde yeterli sayıda kesmediler. Kendilerini ayarlamaları lazımdı. Herhangi bir vatandaş geldi diyelim; kanat istiyor 2 kilo ve ailesiyle bir mangala gidecek ama tavuk kanat yok. Ne alacak? Kırmızı et alsa bugün 600 lira kilosu. Adam 2 kilo olsa bin 200 liraya çıkacak fiyatı, ama aynı şekilde 3 kilo kanat alsa 500-600 liraya çıkacak. Biz 3 gün boyunca yok sattık. Tavuk var ama nerede tavuk yok. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten.

Tavuğa talep çok fakat istediğimiz siparişler gelmiyor. Bugün kırmızı et 600 lira, antrikot ise 700 lirayı buldu. Bundan 1 ay önce karkas etin fiyatı 280 liraydı, şu anda ise 380 lira bandında. Ramazan ayından çıktık, o zaman kuşbaşı eti 480 liraya satıyorduk, şu anda 600 lira. Vatandaş kırmızı ete yanaşamıyor. Tavuk ise vatandaşın tercih ettiği gıda maddesi; ama maliyetleri yüksek. Burada kasabın bir suçu yok. Kırmızı eti alanlar beyaz ete yönlendiği için fiyatlar ondan aksadı. En büyük neden parçalama tavuğu firmalar yetiştiremediği için, istediği fiyata geçiş yaptı."

"Tavuğu daha fazla alıyoruz daha ekonomik geliyor bize"

Kasaptan alışveriş yapan Nazire Irak, "Tavuk kanat ve pirzola aldım. Piknik yaptı herhalde insanlar. Bazı depolar da açık değilmiş sanırım. Biz bayramdan önce almıştık ihtiyacımızı, bu yüzden eksikliğini hissetmedik. Eti daha az alıyoruz tavuğu daha fazla alıyoruz, daha ekonomik geliyor bize. Eskisi kadar da almıyoruz azar azar alıyoruz." diye konuştu.

Selman Özdemir ise "Tavuk aldım. Kırmızı et alamıyoruz tavuk eti daha tasarruflu malum tavuğa yöneldik." dedi.

"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor"

Arkadaşlarıyla mangal yapan üniversite öğrencisi Ayberk Cem Aksoy, "Öncelikle tavuk ve et alabilmek için büyük süpermarketlere gittik. Yoğunluk vardı. Orada satılan etin kalitesini de çok beğenmedik, oradan bir kasaba geçtik. Kasaptan bir kilo köfte, bir kilo tavuk, yarım kilo da sucuk aldık. Toplam bin 200 lira civarında bir ücret ödedik. Zaten çok fazla mangala gelemiyoruz. 6 ayda ya da yılda bir kere gelebiliyoruz.

Bayramda da ailemle gittim. Bayramda da büyük bir marketten sucuk, köfte ve tavuğumuzu almıştık. Hem süper marketlerin ürün çokluğu, kasapların azlığı bizi bu duruma yöneltiyor. Zaten kasaplara da gidiyorsunuz yeterli kadar çeşit bulamıyoruz, bu durumlardan dolayı süpermarket tercih ediyoruz. Ayrıca süper marketlerde fiyatların biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Tavuğa yönelme sebebimiz de, hepimiz öğrenciyiz. Birazcık bütçemizi düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden mangal için etin yanına tavuk alıyoruz. Tadı da güzel." diye konuştu.

"Ete hiç yanaşamıyoruz"

Ailesiyle mangal yapan İlkay Ay ise "Tavuk kanat bulamadık biz de incik alıp geldik. Bu bayram yoğunluğunda da tavuk bulunmadı. Kanat yokken incik ve pirzola tarzı olan ürünleri tercih ettik. Fiyatlar bayramda yüksekti. Şu anda bayrama göre fiyatlar biraz daha iyi ama şu anda tavuğu bile zor alıyoruz. Fiyatlar eskiye göre yüksek. Her sene de artıyor. Kırmızı eti de fiyatlardan dolayı Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na yiyebiliyoruz. Bugün de tavuk pirzola tercih ettim. Aldığım tavuğun kilosu 220-230 liraydı. Biz de 250 liralık alıp çocuklarımla buraya geldik. Fiyatlar biraz daha düşebilir mi bilmiyorum. Yaz aylarında daha da yükselebilir. Kırmızı et fiyatları da bayağı yüksek. Ete zaten hiç yanaşamıyoruz. Tavukla idare ediyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)