İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksici kendini savundu! Fotoğrafı görünce arkasına bakmadan ayrıldı Şişli'de sürücülere yönelik gerçekleştirilen trafik uygulamasında kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen taksi sürücüsü durdurulunca ceza yememek için direndi. Polis, ihlal yaptığı anı sürücüye gösterdi.

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İHA

Yurt genelinde trafik kazalarının önüne geçilmesi adına denetimler sürüyor.

Ekipler sık sık uygulama noktası oluşturarak sürücüleri inceliyor.

Yapılan çalışmalar drone ile de destekleniyor.

Ekiplerden Şişli'de çalışma

Son olarak ekipler İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Şişli'de harekete geçti.

Burada kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ceza yağdı

Yapılan denetimde uygulama noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Denetimde toplamda 7 adet kırmızı ışık ihlali olduğu ve araç sürücülerine toplamda 6 bin 657 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

"Görüntü varsa burada bana izleteceksin"

Bu sırada izlenen bir ticari taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

Hakkında işlem yapılmak üzere uygulama noktasında durdurulan sürücü, kırmızı ışıkta geçmediğini söyleyerek, "Yazık, günah. Yaptığınız iş, iş değil yani. Ben kendimden eminim, görüntü varsa burada bana izleteceksin, bak diyeceksin burada geçmişsin, ben de cezayı yazıyorum diyeceksin. Bunu kabul etmiyorum.’’ şeklinde konuştu ve cezaya ilişkin tutanağı imzalamayı reddetti.

Fotoğrafı görünce sustu

Daha sonra polis memuru, olay anına ilişkin çekilen fotoğrafı ihlal yapmadığını iddia eden sürücüye gösterdi.

Fotoğrafı inceleyen sürücü, hiçbir şey söylemeden uygulama noktasından ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)